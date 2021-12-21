«У кого так же?» Алина Загитова показала своё текущее настроение

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Спортсменка скрыла лицо, показав таким образом, в каком настроении находится в настоящий момент.
«У кого так же?» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
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