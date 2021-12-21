Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У кого так же?» Алина Загитова показала своё текущее настроение

«У кого так же?» Алина Загитова показала своё текущее настроение
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Спортсменка скрыла лицо, показав таким образом, в каком настроении находится в настоящий момент.

«У кого так же?» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021