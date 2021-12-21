Алина Загитова станцевала с Филиппом Киркоровым на пьедестале. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. В видео показано, как Загитова танцует на пьедестале с известным российским певцом Филиппом Киркоровым.

«На пьедестале с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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