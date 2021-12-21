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Алина Загитова зарегистрировала ИП

Алина Загитова зарегистрировала ИП
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство. Соответствующая информация появилась в бизнес-справочнике Unfall.

Индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано 16 декабря. Основные виды деятельности ИП Загитовой – «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и искусства», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность спортивных объектов» и другие.

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