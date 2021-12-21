Российский тренер прокомментировал слова Оксаны Баюл о «новых бёдрах» Валиевой в 35 лет

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Жан Буш прокомментировал слова олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл о российской фигуристке Камилы Валиевой. Ранее Баюл высказала мнение, что Валиева применяет неправильную технику, исполняя четверной тулуп, и предположила, что в 35 лет спортсменке понадобится новый комплект бёдер, если она будет падать с прыжков.
«У нас в принципе спорт опасный, тем более когда речь идёт о четверных. В спорте на всё пойдёшь, чтобы победить. Но я уверен, что у тренерского штаба Валиевой всё под контролем. При правильных нагрузках, а у команды Тутберидзе всё точно правильно, проблем со здоровьем не будет», — цитирует Буша «Спорт-экспресс».
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