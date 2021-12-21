«Суперская женщина!» Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой в эффектном наряде

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в эффектный наряд, позирует перед камерой.

«Для меня любой домашний вечер — это возможность перезагрузиться и отдохнуть, что особенно важно в разгар сезона», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Прелестная Снегурочка. Отпад! Лиза супер!»

«Чёрный комплект прям очень классный»

«Лизок, ты такая классная! Суперская женщина! Желаю тебе удачи на предстоящем старте! Давай жахни так, как ты умеешь! Болеем, любим».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

https://t.me/SkateGambit