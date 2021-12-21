Чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.
Вместе с Щербаковой звание заслуженного мастера спорта получила чемпионка мира 2020 года в парном катании Александра Бойкова.
17-летняя Анна Щербакова — чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 декабря 2021
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:19
-
15:55
-
15:47
-
14:51
-
14:28
-
14:21
-
13:31
-
12:00
-
11:08
-
09:57
-
09:43
-
09:13
-
08:06
-
00:04
- 20 декабря 2021
-
23:04
-
20:24
-
19:25
-
17:33
-
16:32
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:44
-
14:30
-
14:10
-
13:46
-
13:46
-
13:15
-
13:09
-
12:40
-
12:16