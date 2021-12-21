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Анне Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Анне Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта России
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Чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Вместе с Щербаковой звание заслуженного мастера спорта получила чемпионка мира 2020 года в парном катании Александра Бойкова.

17-летняя Анна Щербакова — чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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