Российская фигуристка, переехавшая в Польшу: я не знаю, где мой дом. У меня нет дома

Бывшая российская, а ныне польская фигуристка Екатерина Куракова прокомментировала решение переехать в другую страну на ПМЖ.

«Когда меня спрашивают, где мой дом, я не знаю. У меня нет дома. В России почти не появляюсь. В Польше у меня нет своей квартиры — я снимаю. В Италии вообще живу в отеле. У меня нет места, которое я могла бы оформить для себя.

Когда ты снимаешь квартиру, ты не можешь менять там что-то или делать ремонт — она должна стоять как стоит. И немножечко грустно, что у меня пока нет своего места. Но когда-нибудь оно точно будет — когда я определюсь, где в итоге остановлюсь», — приводит слова Екатерины Кураковой «Газета.ру».

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