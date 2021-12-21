Вице-глава федерации Петербурга рассказала, как «воспитывали» Ягудина и «гнобили» Плющенко

Вице-президент Федерации фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала, как в девяностые годы царила дедовщина в отношении будущих олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

«Когда я вернулась в «Юбилейный» в 90-е, была страшная дедовщина в школе. Помню, сижу в кабинете и слышу крики. Я у своего зама спрашиваю: «Что это?» — «Это Ягудина воспитывают».

Потом гнобили очень Женю Плющенко. Лычки били — когда пальцем по лбу со всей дури щёлкают. Один наш заслуженный фигурист грыз семечки и заставлял Женю с пола кожурки подбирать. Он, конечно, отказывался, за это и получал. И это притом, что он уже был чемпионом мира среди юниоров.

Я тогда ещё заметила, что Женя стал приходить на тренировки очень рано и последним уходить. Пришла мама. Рассказала об издевательствах. С тем фигуристом сделать ничего было нельзя, слишком много званий. Пришлось надавать через других», — приводит слова Меньшиковой «Фонтанка».

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