Татьяна Меньшикова рассказала, кто сыграл роль в появлении соперничества Ягудин — Плющенко

Вице-президент Федерации фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала, кто сыграл роль в зарождении соперничества Алексей Ягудин — Евгений Плющенко, которые впоследствии стали олимпийскими чемпионами. По её словам, это был Валентин Писеев, который был президентом Федерации фигурного катания на коньках России с 1992 по 2010 год.

«В этой истории сыграл свою роль Валентин Николаевич Писеев. Женя всегда был более лёгким в обучении, а Лёша — сам по себе сложный человек. И вот решалось, кто поедет на чемпионат мира в 98-м году. А Лёша уже был чемпионом Европы. Писеев мне звонит и говорит: «Напиши письмо, что Ягудин плохо тренируется. И ты как директор школы считаешь, что его нужно заменить».

Я говорю: «Я такого никогда не буду писать, потому что он тренируется хорошо». Но потом снялся Илья Кулик, и на чемпионат мира поехали оба. Лёша его выиграл, но, несмотря на это, пришёл к Мишину и сказал, что уходит к Тарасовой.

Татьяна Анатольевна тогда ещё испугалась. Позвонила Ягудину и сказала: «Лёша, ты сиди дома, никуда не уходи. Когда у нас в Москве кто-то уходит к неугодному тренеру, его в армию сразу забирают». А я говорю: «Лёша, успокой её. Я точно тебе не буду палки в колеса вставлять, потому что ты наш воспитанник». Лёше казалось, что Мишин любит больше Плющенко. И, наверное, так и было на самом деле», — приводит слова Меньшиковой «Фонтанка».

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