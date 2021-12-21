Алина Загитова обратилась к преподавателям вуза, в котором учится

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к преподавателям Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), где она учится. Спортсменка учится на втором курсе по направлению «Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления».
«Спасибо преподавателям, что помогают получить образование, несмотря на специфику моего активного ритма жизни. Для меня это важно.
С моим графиком, конечно, сложно поддерживать хороший уровень посещаемости. Из-за этого теорию часто приходится изучать самостоятельно. Зато многие вещи я могу отрабатывать уже на практике», — написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
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