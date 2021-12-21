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Менеджер олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва подтвердила факт избиения спортсмена

Менеджер олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва подтвердила факт избиения спортсмена
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Елена Болотова, личный менеджер олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва, подтвердила информацию об избиении спортсмена.

Ранее стало известно, что 32-летний фигурист был избит ночью в центре Москвы, после чего поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

«Инцидент произошёл ночью. Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (кёрлингистку) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. Дима был один, мужчин, которые его избили, — трое. Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждём от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия», — приводит слова Болотовой «РИА Новости Спорт».

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