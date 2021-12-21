Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Опубликовано видео драки с участием олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Опубликовано видео драки с участием олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва
Комментарии

Опубликовано видео драки с участием олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва. Запись выложил телеграм-канал Baza.

По сообщениям СМИ, Соловьёва избили ночью в центре Москвы, когда он заступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Инцидент произошёл на улице. Соловьёв вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, а нападавшие избивали Дмитрия ногами. Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Ирина Роднина отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021