Опубликовано видео драки с участием олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Опубликовано видео драки с участием олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва. Запись выложил телеграм-канал Baza.

По сообщениям СМИ, Соловьёва избили ночью в центре Москвы, когда он заступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Инцидент произошёл на улице. Соловьёв вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, а нападавшие избивали Дмитрия ногами. Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!