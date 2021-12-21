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Евгения Медведева отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Евгения Медведева отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева отреагировала на новость об избиении олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку, Анну Сидорова, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный оммент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

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