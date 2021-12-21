Юрист рассказал, что грозит задержанным за избиение олимпийского чемпиона Соловьёва

Юрист Андрей Князев рассказал, что по закону грозит задержанным за избиение олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва.

«Это хулиганство. То, что Соловьев первый толкнул… В обвинительном заключении обычно пишут, что люди начали наносить удары, используя незначительный повод для ссоры. Тем более их было несколько. Вряд ли этот толчок может считаться нападением. Многие хулиганские действия задержанные начинают объяснять из разряда: он меня по маме послал и так далее. Если послал или толкнул, то ты должен был обращаться в полицию или уходить. Бить за это нельзя. Скорее всего, минимум — это хулиганство. Если не дай бог последствия тяжкие или телесные повреждения — еще больше. Соловьёв в состоянии средней тяжести? Думаю, хулиганство, как это было у Кокорина с Мамаевым. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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