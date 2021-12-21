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Опубликовано видео диалога олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва с нападавшими

Опубликовано видео диалога олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва с нападавшими
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Опубликовано видео диалога олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва с нападавшими. Запись выложил телеграм-канал Baza.

Напомним, в ночь на 21 декабря Соловьёв возле московского караоке-бара вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз фигуриста пока неизвестен.

Пострадавшего уже поддержали коллеги Татьяна Навка, Екатерина Боброва, Ирина Роднина, Евгения Медведева и другие.

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