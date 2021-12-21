Полиция задержала людей, избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва в Москве

Полиция задержала избивших в Москве олимпийского чемпиона 2014 года фигуриста Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Задержанными оказались двое молодых людей, они были доставлены в полицию. В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, в ночь на 21 декабря Соловьёв возле московского караоке-бара вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз Соловьёва пока неизвестен.
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