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Губерниев эмоционально высказался о нападении на олимпийского чемпиона Соловьёва

Губерниев эмоционально высказался о нападении на олимпийского чемпиона Соловьёва
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость об избиении Дмитрия Соловьёва, олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов, в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Здоровья Диме Соловьеву! Он блестящий спортсмен и настоящий мужик! Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьёзное наказание!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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