Яна Рудковская прокомментировала избиение фигуриста Соловьёва

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.
«Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик! Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно. Да еще внезапное нападение! Я буду безумно рада, если с Димой все хорошо. И если какая-то помощь нужна, то мы поможем. А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего! Никто не позволит прикрыть дело!», — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».
Соловьев был избит в результате инцидента, произошедшего в ночь на 21 декабря в центре Москвы. Драка произошла на улице. Спортсмен заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Нападавшие были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления.
- 21 декабря 2021
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:38
-
19:53
-
19:42
-
19:36
-
19:29
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
18:32
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:24
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:19
-
15:55
-
15:47
-
14:51
-
14:28
-
14:21
-
13:31
-
12:00
-
11:08
-
09:57
-
09:43
-
09:13
-
08:06
-
00:04
- 20 декабря 2021
-
23:04
-
20:24