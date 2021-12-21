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Яна Рудковская прокомментировала избиение фигуриста Соловьёва

Яна Рудковская прокомментировала избиение фигуриста Соловьёва
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Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

«Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик! Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения. Я бы их на 10 лет посадила. И другим бы это было показательно. Да еще внезапное нападение! Я буду безумно рада, если с Димой все хорошо. И если какая-то помощь нужна, то мы поможем. А этим уродам хочется передать, что мы будем защищать Диму до последнего! Никто не позволит прикрыть дело!», — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Соловьев был избит в результате инцидента, произошедшего в ночь на 21 декабря в центре Москвы. Драка произошла на улице. Спортсмен заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Нападавшие были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления.

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