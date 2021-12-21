Дмитрий Соловьёв до драки перед караоке-баром посетил юбилей Федерации кёрлинга России

В Федерации кёрлинга России прокомментировали новость об избиении олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
«Хотелось бы внести ясность в ситуацию, которая сейчас очень бурно обсуждается в прессе. Конфликт, который произошёл между фигуристом Дмитрием Соловьёвым и неизвестными молодыми людьми вчера вечером, случился не на торжественном вечере, посвящённом празднованию 30-летия Федерации кёрлинга России, как пишут определённые СМИ.
Праздничный вечер проходил в спокойной дружелюбной атмосфере. После его завершения Дмитрий и Анна в сопровождении своих друзей отправились в караоке в районе Новослободской, где находились в отдельном зале исключительно своей компанией. А конфликт между Дмитрием и неизвестными молодыми людьми с последующим нападением на него произошёл позже, когда они собирались домой — на улице, рядом с вышеупомянутым караоке. Федерация кёрлинга России желает Дмитрию скорейшего выздоровления!» — цитирует пресс-службу организации Sport24.
- 21 декабря 2021
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