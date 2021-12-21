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«Мерзость!» Ксения Бородина отреагировала на избиение Дмитрия Соловьёва

«Мерзость!» Ксения Бородина отреагировала на избиение Дмитрия Соловьёва
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Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Соловьёв выступал в паре с Бородиной в текущем сезоне шоу «Ледниковый период».

«Я в шоке! Три человека нападают! На одного! Я надеюсь, что вы получите по заслугам! Мерзость! Димуля, держись, всё будет хорошо, ты боец», — написала Ксения в «сториз» своего «инстаграма».

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