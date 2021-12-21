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«Позор! Нападать втроём…» Шлеменко отреагировал на избиение фигуриста Соловьёва

«Позор! Нападать втроём…» Шлеменко отреагировал на избиение фигуриста Соловьёва
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Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Да и не первый раз такое случается, когда толпой нападают на одного. Просто сейчас есть много камер, больше резонанса. И если есть видео, на котором видно, что больше, чем один, человек избивают жертву, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Что ответить нападавшим? А что мне им ответить? Слабаки! Позор! Нападать втроём… Я таким слабаком никогда не был», — приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».

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