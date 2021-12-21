Канделаки – об избиении Соловьёва: не всех коснулась эволюция, кое-кто застрял в палеолите

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Дима Соловьев — не только блестящий спортсмен, но и настоящий мужчина. А в экстремальных ситуациях мужественность проявляется в ста случаях из ста.

Невозможно видеть, как оскорбляют твою девушку и не делать ничего. При этом, Дима не полетел с кулаками на ту троицу, которая сначала распускала языки, а потом кулаки и ноги — мужественность не отменяет здравомыслия. Дима просто хотел, чтобы трэш ток прекратился.

В итоге, с серьёзной травмой наш олимпийский чемпион оказался в больнице. Три ничтожества напали на спортсмена, подобно которому в нашей стране единицы.

Все отморозки были задержаны. Разумеется, они будут наказаны — и поделом. Не всех коснулась эволюция, кое-кто так и застрял в палеолите. Здоровья Диме. И возвращения на лёд, где он продолжает творить искусство», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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