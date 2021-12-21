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Алексей Ягудин прокомментировал избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва

Алексей Ягудин прокомментировал избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке, просто варварство какое-то. Дима, держись и скорейшего выздоровления», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

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