Следственный комитет России взял под особый контроль дело об избиении Соловьева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под особый контроль материалы проверки по факту избиения в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Соловьева избили ночью в центре Москвы, после чего олимпийский чемпион был госпитализирован. Дмитрий вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
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