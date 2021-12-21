Следственный комитет России взял под особый контроль дело об избиении Соловьева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под особый контроль материалы проверки по факту избиения в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Соловьева избили ночью в центре Москвы, после чего олимпийский чемпион был госпитализирован. Дмитрий вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.