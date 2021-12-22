Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых в избиении фигуриста Соловьёва

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, сообщает телеграм-канал 112.

Нападавшие Владислав Смирнов и Владислав Яковцев задержаны на 48 часов, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.

Напомним, в ночь на 21 декабря Соловьёв возле московского караоке-бара вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз Соловьёва пока неизвестен.

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