Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых в избиении фигуриста Соловьёва

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью в отношении двух подозреваемых после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, сообщает телеграм-канал 112.
Нападавшие Владислав Смирнов и Владислав Яковцев задержаны на 48 часов, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
Напомним, в ночь на 21 декабря Соловьёв возле московского караоке-бара вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз Соловьёва пока неизвестен.
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