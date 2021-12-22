«Где была охрана клуба?» Погорилая отреагировала на избиение Соловьёва

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая отреагировала на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
«Это ужасно и кошмар. Трое на одного! Где была охрана клуба в этот момент? Тут и к клубу будут вопросы. Дима, скорее поправляйся. И терпения всем близким и родным», — написала Погорилая в «сториз» своего «инстаграма».
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