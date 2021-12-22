Навка: многие посчитали, что теперь у меня личный PR-менеджер — Владимир Путин

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что президент России Владимир Путин пригласил школьницу из Ставропольского края Татьяну Троценко на её ледовое шоу «Лебединое озеро».
«То, что Владимир Владимирович Путин пригласил девочку на моё шоу, — это была для меня большая неожиданность. Я прыгала от счастья. Многие посчитали, что теперь у меня личный PR-менеджер — Владимир Владимирович. Ему я безумно благодарна.
Президенту нашей страны нравится «Лебединое озеро», а моему супругу оно категорически не нравится. Он говорит: «Как ты вообще могла взять эту сказку? В ней нет ничего хорошего и весёлого». Она ассоциируется у него и, наверное, у многих жителей нашей страны с теми случаями, когда кто-то умирал, у нас был траур, все каналы это показывали.
Но у меня будет совершенно другая структура. А ещё муж говорит: «Чайковский такой скучный». Но я же овен, всегда иду вразрез и говорю: «Нет, я тебе докажу, что это будет крутой спектакль»», — сказала Навка на шоу «Вечерний Ургант».
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