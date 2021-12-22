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Татьяна Навка рассказала, как выступала пьяной

Татьяна Навка рассказала, как выступала пьяной
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Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как принимала участие в ледовом представлении, будучи пьяной.

Ургант: Бывали ли такие ситуации, когда артисты – я не говорю про спортсменов — выпили бокальчик шампанского, а потом вышли на лёд?

Навка: Я знаю очень много историй.

Ургант: При этом я знаю твоё категорическое отношение к алкоголю. Скажи, ну ты выходила пьяная на лёд?

Навка: Очень каверзный вопрос. Я знаю очень много других фигуристов, которые… Но один раз у нас с Романом (Костомаров. – Прим. «Чемпионата») была забавная ситуация. «Ледниковый период» закончился, счастье большое, а вечером на этом же льду у Авербуха намечается корпоратив. Какие-то детки приходят, и мы должны там выступать. И как-то это всё задерживается, а мы празднуем. Там шампанское, все ребята угощаются, всем так весело. И как-то время всё задерживается и задерживается. К моменту, когда мне уже надо было выходить на лёд, я сказала: «Роман, держи меня, я не могу даже устоять!». Я хохотала весь номер.

Ургант: А Роман говорит: «А ты кто?».

Навка: А он говорит: «Ты меня тоже держи!». Вот так мы вдвоём друг друга держали. Но дети не заметили.

Ургант: Они просто увидели, как два взрослых человека, держа друг друга, проехали из одного конца катка в другой. И всё. А потом немножко повалялись.

Навка: Была такая история. Но потом ни разу в жизни.

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