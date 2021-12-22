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Тутберидзе запрещала матери Загитовой жить в Москве

Тутберидзе запрещала матери Загитовой жить в Москве
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об особенностях работы с будущей олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали. И мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.

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