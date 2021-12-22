Этери Тутберидзе назвала свою любимую фигуристку
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, кто является её любимой фигуристкой на данный момент.
«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».
Дочерью Тутберидзе является российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт попал в предварительный состав участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там разыграют путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
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