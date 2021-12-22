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Тутберидзе: ругаюсь с дочерью за каждую недотянутую ногу, она со мной бодается

Тутберидзе: ругаюсь с дочерью за каждую недотянутую ногу, она со мной бодается
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о непростых отношениях с дочерью.

Дочерью Тутберидзе является российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Ранее дуэт попал в предварительный состав участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там разыграют путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Я не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает, просто всё равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

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