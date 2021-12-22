Этери Тутберидзе не сдержала эмоций на телевидении. Фото

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла сдержать эмоций на телевидении, когда говорила о родителях.
«Наверное, каждый из нас хотел бы вернуться в момент, где живы твои родители, сказать им «Спасибо». Мы же не умеем ценить, когда что-то имеем. Мы… всё как должное», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Этери Тутберидзе — российский тренер высшей категории по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).
Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
- 22 декабря 2021
-
01:53
-
01:31
-
01:04
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:24
-
00:08
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:38
-
19:53
-
19:42
-
19:36
-
19:29
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
18:32
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:24
-
16:52
-
16:40
-
16:28