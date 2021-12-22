Этери Тутберидзе не сдержала эмоций на телевидении. Фото

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла сдержать эмоций на телевидении, когда говорила о родителях.

«Наверное, каждый из нас хотел бы вернуться в момент, где живы твои родители, сказать им «Спасибо». Мы же не умеем ценить, когда что-то имеем. Мы… всё как должное», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Этери Тутберидзе — российский тренер высшей категории по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).

Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.