«Есть гематома мозга». Сидорова рассказала о состоянии избитого олимпийского чемпиона

Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьёва рассказала о его состоянии.
«Когда мы приехали в больницу, дальше приемного отделения меня не пустили, и первую информацию я узнавала по горячей линии. Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования – у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение – есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше. Сейчас, поздно вечером, ему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят капельницы, делают уколы», — приводит слова Сидоровой телеграм-канал ОКР.
Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз Соловьёва пока неизвестен.
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