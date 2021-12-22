«Есть гематома мозга». Сидорова рассказала о состоянии избитого олимпийского чемпиона

Анна Сидорова, девушка избитого в Москве олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьёва рассказала о его состоянии.

«Когда мы приехали в больницу, дальше приемного отделения меня не пустили, и первую информацию я узнавала по горячей линии. Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования – у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение – есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше. Сейчас, поздно вечером, ему назначено очередное КТ головного мозга, врачи ставят капельницы, делают уколы», — приводит слова Сидоровой телеграм-канал ОКР.

Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку, Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз Соловьёва пока неизвестен.