Тутберидзе: будет здорово, если на Олимпиаде все три медали будут наши

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.
«Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе место. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Слушайте, будет здорово, если (в Пекине) все три медали будут наши», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
Этери Тутберидзе — российский тренер высшей категории по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).
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