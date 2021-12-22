Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.
«Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
Ранее Тарасова обратилась к Илье Авербуху и Алексею Ягудину.
Новость по темеТатьяна Тарасова обратилась к Илье Авербуху и Алексею Ягудину
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
07:48
-
07:41
-
07:30
-
03:17
-
02:37
-
01:53
-
01:31
-
01:04
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:24
-
00:08
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:38
-
19:53
-
19:42
-
19:36
-
19:29
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
18:32
-
18:09
-
18:06
Партнерский контент