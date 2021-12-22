Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

Ранее Тарасова обратилась к Илье Авербуху и Алексею Ягудину.

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