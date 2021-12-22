Ирина Слуцкая обратилась к чемпиону ОИ Дмитрию Соловьёву, которого избили в Москве

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая отреагировала на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Слуцкая пожелала Соловьёву здоровья.

«Неутешительные новости… Избили фигуриста Соловьёва, он госпитализирован. Дмитрий заступился за свою гражданскую жену, когда на неё напало трое мужчин… Поменьше бы таких ужасных историй…

Я желаю Дмитрию здоровья и верю, что всё будет хорошо!» — написала Слуцкая в «сториз» своего «инстаграма».

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