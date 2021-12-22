Максим Траньков рассказал, как отреагировал на новость об избиении Дмитрия Соловьёва

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков рассказал, как отреагировал на новость о нападении на олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва в Москве. Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
По словам Транькова, его сильно удивила эта история.
«Я знаю всё, что произошло, только из сообщений в прессе. Меня эта ситуация удивила. Дима не тот человек, который способен на создание конфликтных ситуаций. Он всегда пытается избегать таких моментов. Я был свидетелем не раз, как он разбирался исключительно на словах.
Для меня это происшествие вызвало огромное удивление, что именно с Димой оно произошло. Здоровья ему, скорейшего выздоровления», — цитирует Транькова «РБК-Спорт».
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