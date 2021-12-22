Ксения Бородина: мне казалось, что Татьяна Тарасова предвзято ко мне относится

Известная российская телеведущая Ксения Бородина поделилась впечатлениями от выступления в телепроекте «Ледниковый период». Её партнёром был олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв.

По словам Бородиной, ей казалось, что к ней предвзято относится заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая заседала в жюри.

«Я очень переживала. Мне казалось, что Татьяна Анатольевна предвзято ко мне относится. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что она профессионал. И спрашивала, по ощущению, с меня как будто с профессионала. Здесь куча талантливых ребят, которые изначально стояли на коньках и умели это делать. Я была той, которая с нуля», — приводит слова Бородиной Sport24.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!