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Елена Радионова ответила на вопрос, как Анне Щербаковой победить Камилу Валиеву

Елена Радионова ответила на вопрос, как Анне Щербаковой победить Камилу Валиеву
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова ответила на вопрос, сколько четверных прыжков нужно исполнить Анне Щербаковой в произвольной программе, чтобы обыграть Камилу Валиеву.

«Хороший вопрос. На самом деле я не знаю, сколько ей нужно исполнить четверных. Но у неё есть в арсенале четверной лутц, четверной флип — это одни из самых сложных четверных. И у этих прыжков самая высокая стоимость. Поэтому в техническом смысле Аня не уступает. У неё хорошая база. Сейчас главное — полностью восстановиться, чтобы исполнять эти прыжки в программе», — приводит слова Радионовой News.ru.

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