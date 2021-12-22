Елена Радионова ответила на вопрос, как Анне Щербаковой победить Камилу Валиеву

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова ответила на вопрос, сколько четверных прыжков нужно исполнить Анне Щербаковой в произвольной программе, чтобы обыграть Камилу Валиеву.
«Хороший вопрос. На самом деле я не знаю, сколько ей нужно исполнить четверных. Но у неё есть в арсенале четверной лутц, четверной флип — это одни из самых сложных четверных. И у этих прыжков самая высокая стоимость. Поэтому в техническом смысле Аня не уступает. У неё хорошая база. Сейчас главное — полностью восстановиться, чтобы исполнять эти прыжки в программе», — приводит слова Радионовой News.ru.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
09:38
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:58
-
08:47
-
08:31
-
07:48
-
07:41
-
07:30
-
03:17
-
02:37
-
01:53
-
01:31
-
01:04
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:24
-
00:08
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:47
-
23:42
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:38
-
19:53
-
19:42