Елена Радионова назвала главный козырь Елизаветы Туктамышевой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова поделилась мнением о чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой, которая недавно отметила 25-летний юбилей.

«Самый главный козырь Лизы состоит в том, что она фанат своего дела, она кайфует от того, чем занимается. Мне кажется, она немножко переключила свою психологию. Все спортсмены едут на соревнования, чтобы побеждать, показывать результат. Она через это всё прошла, поэтому сейчас она просто кайфует от того, что делает.

Век фигуриста очень короткий. Я как человек, который закончил карьеру, точно могу сказать, что нужно ценить моменты, когда ты в спорте. Это очень классное время, по которому я, например, скучаю. Мне кажется, Лиза это прекрасно понимает и поэтому получает удовольствие от процесса каждую секунду», — приводит слова Радионовой News.ru.

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