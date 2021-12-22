Медики уточнили диагноз олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва, которого избили в Москве

Медики уточнили диагноз олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуриста Дмитрия Соловьёва, которого избили в Москве. Об этом информируют «Известия». Ранее сообщалось, что у Соловьёва диагностирована гематома мозга.
«Ушиб головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние незначительное. Консервативная терапия», — сообщил источник.
Также сообщается, что операция Соловьёву не нужна. Фигурист может пролежать от семи до 10 дней в больнице, после чего отправится домой.
Напомним, в ночь на 21 декабря возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
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