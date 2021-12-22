Российский фигурист, переехавший в Польшу: у Тутберидзе у меня начались проблемы со спиной

Бывший российский, а ныне польский фигурист Владимир Самойлов вспомнил, как тренировался в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«У Этери Георгиевны у меня начались большие проблемы со спиной. Очень частые обострения были: помню, как я под уколами в финале Кубка России выступал, с нескольких соревнований снялся. Я три дня тренировался, три дня нет. Мог один день нормально провести, на следующий у меня спина болела. Даже месяц без болей в спине покататься не мог.

Этери Георгиевне это не нравилось. Она сказала: «Либо ты тренируешься, либо, если спина болит, сиди дома и не приходи больше», — приводит его слова Sport24.

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