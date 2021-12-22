Тамара Москвина не будет работать со своими подопечными над четверным прыжком

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказала своё мнение о необходимости исполнения прыжка в четыре оборота в парном фигурном катании.
«Прыжок в четыре оборота у спортивных пар нецелесообразно делать, потому что нужно, чтобы два спортсмена синхронно, одновременно исполнили этот прыжок, а это очень сложно. Для зрителя или даже для меня, если я буду невнимательно смотреть, он будет выглядеть как тройной. Зрелищно он не даёт нужного эффекта. Другие элементы, такие как поддержки, выбросы в четыре оборота, которые показывают длину и высоту перемещения, создают для зрителя элемент риска. «Ой, как интересно! Как он вылетел! Как он почти не упал или, может, упал!»
Это да, это привлекает. А в направлении четверного прыжка я работать не буду, потому что это не даёт ни зрелищного преимущества, ни преимущества в плане усложнения программ», – заявила Москвина на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.
Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.
- 22 декабря 2021
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