Тамара Москвина не будет работать со своими подопечными над четверным прыжком

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказала своё мнение о необходимости исполнения прыжка в четыре оборота в парном фигурном катании.

«Прыжок в четыре оборота у спортивных пар нецелесообразно делать, потому что нужно, чтобы два спортсмена синхронно, одновременно исполнили этот прыжок, а это очень сложно. Для зрителя или даже для меня, если я буду невнимательно смотреть, он будет выглядеть как тройной. Зрелищно он не даёт нужного эффекта. Другие элементы, такие как поддержки, выбросы в четыре оборота, которые показывают длину и высоту перемещения, создают для зрителя элемент риска. «Ой, как интересно! Как он вылетел! Как он почти не упал или, может, упал!»

Это да, это привлекает. А в направлении четверного прыжка я работать не буду, потому что это не даёт ни зрелищного преимущества, ни преимущества в плане усложнения программ», – заявила Москвина на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.