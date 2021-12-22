Анна Сидорова раскрыла подробности избиения Дмитрия Соловьёва

Российская кёрлингистка Анна Сидорова, гражданская жена фигуриста Дмитрия Соловьёва, поделилась подробностями инцидента с избиением спортсмена. В настоящее время Соловьёв, которого избили в Москве, находится в больнице.
«Мы выходили из караоке, кроме нас выходили несколько девушек, одна попросила у трёх ребят зажигалку. Они ответили не очень корректно. Потом вышел Дима, началась перепалка, я в ней не участвовала. Я предложила к ним не обращаться, ребят это зацепило. Не знаю, что произошло дальше.
Они были нетрезвые? Мне сложно сказать об их состоянии, мы никого не трогали, понимали свою ответственность. С их стороны была агрессия. Но не было такого, что они не стояли на ногах», — рассказала Сидорова в эфире «Матч ТВ».
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