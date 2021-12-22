Сихарулидзе: всё время хотелось, чтобы в парном катании появилось бы что-нибудь четверное

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе поведал о возможности для фигуристов войти в историю.

«Мне всё время хотелось, чтобы в парном катании появилось бы что-нибудь четверное. Мы с Еленой Бережной пробовали исполнять выбросы четверные и были близки к успеху. Однако так как всё время после летней паузы начинался сезон, то было уже не до них. Это и травмоопасно, да и сам элемент был ещё не готов. Мы немножко забывали об этом. Но пробовать мы пробовали, в том числе и на льду. Но я соглашусь с Тамарой Николаевной Москвиной, что это очень сложно.

И для этого у нас есть одиночники, которые делают уже по несколько четверных в одном номере. Может быть, уже пришло время, чтобы иметь в парном катании четверной элемент – или выброс, или подрутка. И, наверное, пора уже одной из наших пар его в ближайшее время сделать и войти в историю», — заявил Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.



Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.