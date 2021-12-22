Илья Авербух поделился ожиданиями от результатов мужских соревнований на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
«Что касается мужчин, то наибольшие шансы войти в тройку у Коляды. В этом году я делал ему короткую программу, конечно, болею за него особенно. Импонирует Кондратюк, к сожалению, не столь успешно выступил в Сочи, но потенциал у него очень сильный.
Также Семененко в прошлом году преподнёс сюрприз: хорошо выступил на чемпионате мира, имеет опыт международных соревнований. Это главные фавориты на тройку, хотя есть и Алиев, и Самарин. Будем желать ребятам тоже проявить себя», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 22 декабря 2021
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