Президент ФФККР Александр Горшков объяснил, как сформируют состав сборной России на ОИ

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о принципах формирования сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Первый старт после чемпионата России — это чемпионат Европы. Основной костяк сборных будет сформирован на чемпионате России. Результаты чемпионата Европы могут повлиять, но надеюсь, что этого не случится и спортсмены, которые завоюют право участвовать в чемпионате Европы, будут и на Олимпийских играх», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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