Горшков ответил на слухи, что состав России на ОИ формируют люди, близкие к Кремлю

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопрос, правда ли, что состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине формирует не федерация, а некие структуры, близкие к администрации Кремля, и что уже якобы известен состав женской команды: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

«Это полнейший бред. Вы хорошо помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: «Когда вы говорите, вы бредите». Впечатление то же самое. Не представляю, откуда могла взяться такая информация, рекомендовал бы адресовать вопрос Митькову», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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