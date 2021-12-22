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Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на ЧР

Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на ЧР
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Показательные выступления проведём в полном объёме, один из сюрпризов — участие примут двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

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