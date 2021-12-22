Руководство ФФККР оценило возможность отмены Олимпиады в Пекине

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган оценили возможность отмены Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мы знаем столько же, сколько и вы. Знаем о политическом бойкоте со стороны отдельных стран, но о бойкоте в полной мере только раз слышал, что в Германии кто-то говорил, и это быстро исчезло. Думаю, что если ничего сверхъестественного не произойдёт, то Игры должны состояться, тем более они важны для всего спортивного сообщества», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Мы постоянно в контакте с ОКР и с оргкомитетом Олимпийских игр в Пекине. Прекрасно понимаем, что условия, в которых будут выступать спортсмены, будут гораздо жёстче даже по сравнению с условиями Игр в Токио. К этому мы как раз и готовы. А всё остальное — не дело спортсменов обсуждать и думать, будет ли она перенесена. Любые переносы это плохо для спортсменов и всех организаций. Уверен, что Олимпиада состоится как запланировано», — сказал Коган.

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